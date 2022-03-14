تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2022-03-14 / 1:50 مساءً
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقط ثلوح، وهبات رياح قوية، ستهم عددا من أقاليم المملكة ابتداء من اليوم الاثنين.

وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، بأن أمطارا قوية أحيانا رعدية (من 30 إلى50 ملم) ستهم، غدا الثلاثاء ابتداء من منتصف الليل و إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء، عمالات وأقاليم: تيزنيت، وإنزكان آيت ملول، وشتوكة آيت باها، وأكادير إيدا أوتنان، وسيدي افني وكلميم.

وأضافت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن تساقطات ثلجية (من 30 إلى 70 سم) ستهم، عمالات وأقاليم أزيلال، وميدلت، وإفران، وبولمان، وتازة، وصفرو، وبني ملال، وخنيفرة، والحوز، وشيشاوة، وتارودانت، و ورززات وتنغير، اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم الخميس.

كما ستهم هذه التساقطات الثلجية التي ستتراوح مابين 15 و20 سم، كلا من الحسيمة وكرسيف وفكيك وتوريرت يومي الثلاثاء والأربعاء.

وفي نشرة إنذارية مماثلة، أفادت المديرية أن هبات رياح قوية (من 80 إلى 110 كلم/س) ستهم، اليوم الأثنين من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا، عمالات وأقاليم جرادة، وتاوريرت، وفكيك،و وجدة أنجاد، وميدلت، وبولمان، وكرسيف والرشيدية وتنغير، كما ستهم الظاهرة عمالات فكيك وجرادة ووجدة أنجاد غدا الثلاثاء من منتصف الليل إلى غاية السادسة مساء من بعد غد الأربعاء.

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