باراك أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا

2022-03-14 / 9:42 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أنه مصاب بكوفيد-19 بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه، مؤكدا أنه بحالة “جيدة”.

وكتب أوباما على تويتر « كنت أعاني من حكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك »، لافتا إلى أن نتيجة اختبار زوجته ميشيل أتت سلبية.

وتابع الرئيس الديموقراطي السابق « ميشيل وأنا ممتنان لأننا تلقينا اللقاح (المضاد لكوفيد-19) ولأننا تلقينا جرعة معززة »، داعيا إلى أخذ اللقاح « حتى لو انخفض عدد الإصابات » في الولايات المتحدة.

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