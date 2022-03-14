باراك أوباما يعلن إصابته بفيروس كورونا
هبة بريس - وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أنه مصاب بكوفيد-19 بعد ظهور أعراض خفيفة للمرض عليه، مؤكدا أنه بحالة “جيدة”.
وكتب أوباما على تويتر « كنت أعاني من حكة في الحلق لبضعة أيام، لكني أشعر أنني بخير بخلاف ذلك »، لافتا إلى أن نتيجة اختبار زوجته ميشيل أتت سلبية.
وتابع الرئيس الديموقراطي السابق « ميشيل وأنا ممتنان لأننا تلقينا اللقاح (المضاد لكوفيد-19) ولأننا تلقينا جرعة معززة »، داعيا إلى أخذ اللقاح « حتى لو انخفض عدد الإصابات » في الولايات المتحدة.
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