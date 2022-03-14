طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات مع تكون صقيع، علاوة على نزول بعض التساقطات الثلجية فوق القمم التي يتعدى علوها 1300 متر، وأمطار أو زخات رعدية محليا مهمة بالشمال والوسط والأطلس وغرب الواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة أحيانا بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر بعض الحبات من الغبار محليا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02و 07 درجات بالأطلسين الكبير و المتوسط وما بين و 08 و10 درجات شمال المنطقة الشرقية وبالريف السايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية والأطلس الصغير، وما بين 12 و17 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمنطقة الشرقية وانخفاضا ملموسا بجل مناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوى الهيجان وسيصبح قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط و طرفاية خلال الزوال.

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