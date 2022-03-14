صورة تعبيرية

طقس الإثنين.. تساقطات مطرية وأجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-14 / 9:05 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات مع تكون صقيع، علاوة على نزول بعض التساقطات الثلجية فوق القمم التي يتعدى علوها 1300 متر، وأمطار أو زخات رعدية محليا مهمة بالشمال والوسط والأطلس وغرب الواجهة المتوسطية.

وسيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة أحيانا بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر بعض الحبات من الغبار محليا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02و 07 درجات بالأطلسين الكبير و المتوسط وما بين و 08 و10 درجات شمال المنطقة الشرقية وبالريف السايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية والأطلس الصغير، وما بين 12 و17 درجة بباقي ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالمنطقة الشرقية وانخفاضا ملموسا بجل مناطق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا إلى قوى الهيجان وسيصبح قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط و طرفاية خلال الزوال.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات مطرية وثلجية بهذه المناطق

2022-03-14 / 1:50 مساءً
Photo of بنكيران: “الحكومة الحالية ماشي هي لي زادت الأسعار على المواطنين”

بنكيران: “الحكومة الحالية ماشي هي لي زادت الأسعار على…

2022-03-14 / 1:30 مساءً
Photo of مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار البيض تسجل ارتفاعا صاروخيا

مع اقتراب شهر رمضان.. أسعار البيض تسجل ارتفاعا صاروخيا

2022-03-14 / 10:06 صباحًا
Photo of ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا بعد أحداث الشغب الخطيرة في مباراة الجيش و”الماص”

ضبط 160 شخصا، من بينهم 90 قاصرا بعد أحداث…

2022-03-13 / 10:34 مساءً
Photo of تلاميذ بجماعة قروية يمتطون الحمير والبغال من أجل الذهاب للمدرسة

تلاميذ بجماعة قروية يمتطون الحمير والبغال من أجل الذهاب…

2022-03-13 / 9:06 مساءً
Photo of مصرع 44 مهاجرا بينهم نساء بعد غرق قاربهم المطاطي بالمحيط الأطلسي

مصرع 44 مهاجرا بينهم نساء بعد غرق قاربهم المطاطي…

2022-03-13 / 8:49 مساءً
Photo of نقابة تطالب بصرف الشطر الثاني من منحة كوفيد-19

نقابة تطالب بصرف الشطر الثاني من منحة كوفيد-19

2022-03-13 / 5:52 مساءً
Photo of كورونا.. 56 إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية

كورونا.. 56 إصابة جديدة وثلاث وفيات خلال الـ 24…

2022-03-13 / 4:30 مساءً
Photo of ” عدول المغرب” غاضبون من مسودة مشروع قانون منظم للمهنة

” عدول المغرب” غاضبون من مسودة مشروع قانون منظم…

2022-03-13 / 4:04 مساءً
Photo of نشرة إنذارية.. رياح وثلوج وأمطار قوية مرتقبة بالمغرب

نشرة إنذارية.. رياح وثلوج وأمطار قوية مرتقبة بالمغرب

2022-03-13 / 1:33 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق