جنون العسكر .. الجزائر تتهم المغرب بالضلوع في مؤامرة لاقصاء منتخبها من مونديال قطر

تواصل الابواق الاعلامية الجزائرية المحسوبة على المؤسسة العسكرية الحاكم الفعلي بالجارة الشرقية ، اللعب على وتر “نظرية المؤامرة” بغية تبرير فشل محتمل للمنتخب الجزائري ضمن مباريات السد للمنتخبات الافريقية المؤهلة الى مونديال قطر الصيف القادم .

وزعمت صحف موالية للجيش للجزائري ،بان الجامعة المغربية لكرة القدم، بقيادة الرئيس فوزي لقجع، تخطط في “الكواليس” وعلى مستوى دواليب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، لإقصاء “الخضر” من التأهل إلى بطولة كأس العالم المقررة في الفترة من 2 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 بقطر.

اعتبرت هذه الصحف أن تعيين الحكمين البوتسواني جوشوا بوندو والغامبي باكاري غاساما، لإدارة مواجهتي الجزائر أمام الكاميرون ذهابا وإيابا على التوالي، من قبل لجنة التحكيم التابعة لـ”الكاف”، لم يكن بريئا على الإطلاق، خاصة فيما يتعلق بحكم مباراة الذهاب، المثير للجدل “بوندو” الذي كاد أن يتسبب في خسارة المنتخب الوطني خلال مباراته أمام بوركينافاسو ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم، والتي احتضنها ملعب مراكش بالمغرب بحسب زعمها .

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