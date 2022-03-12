فتاح العلوي تحتفل بنساء “الاقتصاد والمالية” .. ولقجع: أفتخر بالانتماء لهذه الوزارة

2022-03-12 / 3:31 مساءً
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هبة بريس

ترأست نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مساء أمس الجمعة، بمعية فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حفلا نظمته الوزارة على شرف نسائها.

في كلمة وجهت بهذه المناسبة، أعربت الوزيرة عن عميق امتنانها وتقديرها لجميع موظفي وموظفات الوزارة لمساهمتهم الفعالة في تحقيق أهداف الوزارة وإنجاز أوراشها الكبرى، خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي مرت بها بلادنا والعالم باسره منذ سنتين في ظل جائحة كورونا.

كما أشادت الوزيرة بالدراسة التي أعدتها الوزارة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين نسائها من التوفيق بين الحياة المهنية والاكراهات الاجتماعية. وثمنت التقدم الذي تم تحقيقه في الأوراش التي انطبقت عن هذه الدراسة.

ومن بين هذه الاوراش، إنشاء جوائز الامتياز لتشجيع الكفاءات والمواهب وإحداث مرصد النوع الاجتماعي لمواكبة وتقييم الإجراءات المعمول بها لتحسين وضعية النساء بالوزارة، وإعداد «ميثاق المساواة بين الرجل والمرأة” كمرجع أساسي لترسيخ قيم التكافؤ والانصاف بالوزارة وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفات القطاع لتعزيز مهاراتهن الشخصية ودعم ترقيتهن في مناصب المسؤولية بالإضافة إلى تنويع الخدمات الاجتماعية الموجهة للنساء.

ودعت الوزيرة الى مواصلة هذه الاوراش وتكثيف الجهود لإنجاز وتفعيل الاوراش الأخرى المسطرة ضمن توصيات الدراسة الميدانية المنجزة، خاصة “إحداث مركز الإنصات والمواكبة” و”وضع خدمات اجتماعية تهدف الى دعم المساواة بين الجنسين” ومواكبتها بخطة تواصل للتوعية حول موضوع تعزيز المساواة والتوفيق بين التوفيق بين الحياة المهنية والاكراهات الاجتماعية.

كما أكدت الوزيرة على ضرورة وضع رؤية جديدة حول إدارة المواهب والكفاءات العليا وإعداد الخلف تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي وتدعم الكفاءات الشابة للوزارة بما فيها النساء.

ومن جهته أكد الوزير افتخاره بالانتماء لهذه الوزارة التي وضعت قضية المساواة والانصاف بين الجنسين في صلب انشغالاتها، باعتمادها ميزانية النوع الاجتماعي وذلك عبر تخصيص ميزانياتي يراعي الاحتياجات الخاصة للنساء والرجال.

و اغتنم فرصة هذا الحفل للتعبير عن الشكر والعرفان لجميع موظفي الوزارة وخاصة نساءها.

وقد عرف هذا الحفل، تقديم جوائز التميز لفائدة موظفات الوزارة اعترافا وتقديرا لمساهمتهن ولدورهن الفعال في رفع تحديات قطاع الاقتصاد والمالية لتجويد خدماته.

كما تميز بحضور مجموعة من النساء الوزيرات ومدراء ومسؤولي الوزارة.

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