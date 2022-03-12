رفض الطعن في نتائج انتخاب التجمعي محمد شوكي

2022-03-12 / 11:15 صباحًا
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ع محياوي _ هبة بريس

أكدت مصادر خاصة وموثوقة ل ” هبة بريس ” أن المحكمة الدستورية إنتصرت للمنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة فاس / مكناس ” محمد شوكي” حيث قضت ذات المحكمة برفض طلب عبد المولى الحرشي الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابية المحلية “بولمان” (إقليم بولمان _ ميسور )، وأعلن على إثره انتخاب محمد شوكي وحسن العنصر ورشيد حموني أعضاء بمجلس النواب.

كما رفضت المحكمة الدستورية طلب محمد أبودرار، الطعن ضذ انتخاب مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نائبا برلمانيا عن دائرة سيدي إفني.

وكان أبودرار قد تقدم بالطعن ضد بايتاس الذي انتخب برلمانيا عن نفس الدائر وقدم استقالته من مجلس النواب إثر تعيينه عضوا بالحكومة، حيث اتهم هذا الأخير بـ”ارتكاب مخالفة خلال حملته الانتخابية تمثلت في إدراجه في حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لأنشطته كعضو سابق بمجلس النواب، كما عمد إلى توظيف ظهوره داخل مقر البرلمان كمؤسسة رسمية خلال حملته الانتخابية”.

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