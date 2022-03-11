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خنيفرة.. إيقاف عشريني متورط في استغلال بطائق بنكية والاحتيال بها

2022-03-11 / 5:36 مساءً
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة خنيفرة، يوم أمس الخميس 10 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة بني ملال قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكاية تتعلق باستغلال معطيات بطائق بنكية أجنبية تم الحصول عليها بطرق احتيالية على الأنترنيت، مع استعمالها في إجراء 118 عملية بنكية لشراء معدات ومنتجات مختلفة عبر المواقع الإلكترونية، حيث مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية المنجزة من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه بمدينة خنيفرة.

وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز أربعة أجهزة كمبيوتر وهاتفين محمولين وبطاقتين بنكيتين، فضلا عن معدات إلكترونية أخرى ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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