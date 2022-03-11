الرئيس الأوكراني: سنزرع أكبر قدر ممكن من المحاصيل هذا الربيع

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن بلاده يجب أن تزرع أكبر قدر ممكن من المحاصيل هذا الربيع رغم العملية العسكرية الروسية.

وتبدأ أوكرانيا عادة موسم الزراعة في فصل الربيع في أواخر فبراير أو في مارس، وهي منتج ومصدر عالمي رئيسي للحبوب والزيوت النباتية، لكن المسؤولين والمزارعين يتوقعون انخفاضا في محصول عام 2022 وصادراته بسبب الحرب.

وقال زيلينسكي في بيان أذاعه التلفزيون “في هذا الربيع، مثل أي ربيع آخر، يجب أن نقوم بحملة زراعة كاملة، بقدر المستطاع. لأن الأمر يتعلق بالحياة. بحياتنا ومستقبلنا”.

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