Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, s'entretient, jeudi (20/09/18) à Rabat, avec son homologue mauritanien, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, sur les moyens de renforcer les relations entre le Maroc et la Mauritanie et d'activer les mécanismes de coopération existant entre les deux pays.

الوزير الأول الموريتاني يحل بالمغرب في زيارة عمل

2022-03-10 / 8:35 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

حل الوزير الأول الموريتاني، محمد ولد بلال، اليوم الخميس بالمغرب في زيارة عمل على رأس وفد حكومي هام، حيث سيترأس إلى جانب رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية.

وكان في استقبال محمد ولد بلال لدى وصوله إلى مطار الرباط – سلا، السيد عزيز أخنوش.

وبعد استعراض تشكيلة من حرس الشرف التابعة للقاعدة الجوية الملكية الأولى، التي أدت التحية، تقدم للسلام على الوزير الأول الموريتاني عدد من أعضاء الحكومة.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية برئاسة السيدين عزيز أخنوش ومحمد ولد بلال، غدا الجمعة بالرباط.

وكانت أشغال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة المغربية – الموريتانية قد انطلقت أمس الأربعاء على مستوى كبار الموظفين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية بالبلدين.

وتشكل هذه الدورة فرصة لبحث آفاق جديدة لتوطيد علاقات التعاون بين المغرب وموريتانيا، ومناسبة لإرساء شراكات مثمرة في العديد من المجالات، انسجاما مع توجيهات قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

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