سفارة أوكرانيا بواشنطن: 100 أمريكي سيتوجهون إلى أوكرانيا للقتال

2022-03-10 / 11:04 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قال الملحق العسكري الأوكراني في واشنطن اللواء بوريس كريمينتسكي، إن حوالي 100 مواطن أمريكي سيتوجهون للمشاركة في العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف الملحق، في حديث نقلته وكالة أسوشيتد برس، أن من بينهم محاربين قدامى قاتلوا في العراق وأفغانستان، من ذوي الخبرة في القتال، وكذلك بعض طياري المروحيات.

ووفقا له، أبدى حوالي ستة آلاف شخص، منذ بداية العملية، الاهتمام بإمكانية الذهاب إلى أوكرانيا كمتطوعين، وغالبيتهم العظمى من الأمريكيين.

وأكد أنه تم رفض نصفهم بسرعة ولم يصلوا إلى مقابلة عبر Zoom لعدم توفر الخبرة العسكرية اللازمة لديهم، أو لأنهم من أصحاب السوابق الجنائية، أو لأسباب أخرى مثل العمر.

ووفقا له لم تتمكن من إجراء الاختبارات المناسبة لبعضهم، لكن كريمينتسكي لم يكشف عن الأساليب المتبعة خلال ذلك.

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