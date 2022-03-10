طقس الاربعاء
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طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-10 / 7:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا خلال الصباح والليل ،وذلك فوق المرتفعات والهضاب العليا.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية محلية فوق السهول الشمالية والوسطى وكذا فوق السواحل الجنوبية.

كما يتوقع نزول أمطار ضعيفة أوقطرات مطرية متفرقة فوق كل من الريف، السايس، الأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية ، فيما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بجنوب المنطقة الشرقية مع تناثر حبات من الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و03 درجات بالمرتفعات ، ما بين 04 و10 درجات بالمنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط ، ومابين 07 و13 درجة بالسهول الشمالية والوسطى، الجنوب-الشرقي ،منطقة سوس وكذا فوق الشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 12 و18 درجة بالأقاليم الصحراوية.

أما درجات الحرارة ، خلال النهار، فستعرف بعض الانخفاض الطفيف بشمال المملكة، بينما سترتفع قليلا بالجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفاية وبوجدور ، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأطلسية.

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