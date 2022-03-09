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إيقاف 3 أشخاص نصبوا على راغبين في الهجرة السرية بطنجة

2022-03-09 / 2:11 مساءً
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هبة بريس - طنجة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأربعاء 9 مارس الجاري، ثلاثة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 15 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة غير المشروعة.

وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على استغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريض شخصين للنصب والاحتيال بدعوى تهجيرهما بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية صوب السواحل الأوروبية، مقابل سلبهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، وذلك قبل أن يدخلوا في نزاع مع الضحايا المفترضين بالشارع العام ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفهم.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز زورق مطاطي وهواتف محمولة وسترة للنجاة ومجدافين كان المشتبه فيهم يستعملونها في الإيقاع بضحاياهم، علاوة على حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة صباح يومه الأربعاء.

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