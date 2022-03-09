الكرملين: أمريكا تشن “حرب اقتصادية” ضدنا

2022-03-09 / 1:17 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ندّد الكرملين الأربعاء بـ”حرب اقتصادية” تشنّها الولايات المتحدة على روسيا بعد إعلان واشنطن حظرا على الواردات الأمريكية من الغاز والنفط الروسيين بين عقوبات أخرى.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف لصحافيين “أعلنت الولايات المتحدة حربا اقتصادية على روسيا وهم يشنون هذه الحرب”.

وقررت دول الاتحاد الأوروبي الأربعاء فرض عقوبات جديدة على موسكو ومينسك عقب غزو أوكرانيا، من بينها فصل ثلاثة مصارف بيلاروسية من نظام “سويفت” للتحويلات المالية، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، أقر ممثلو الدول الأعضاء أيضا عقوبات جديدة تستهدف القطاع البحري والعملات المشفرة كما أضافوا قادة روس وأوليغارش إلى قائمتهم السوداء، وفق ما كتبت الرئاسة على تويتر، في تدابير تهدف إلى استكمال الحزم الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي في الأسبوعين الماضيين.

ووسّع الأوروبيون قائمة التكنولوجيات والسلع التي يحظر تصديرها إلى روسيا و”أوضحوا” القيود المفروضة على العملات المشفرة.

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