بحضور شخصيات وازنة.. “أَوزون” تحتفي بعاملات النظافة و البدراوي يمنحهن شققا سكنية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كعادتها كل سنة و كل مناسبة، أبت مجموعة “أَوزون” المواطنة سوى أن تحتفل بالنساء و تكرمهن على طريقتها الخاصة، هاته الطريقة التي حولت قاعة الاحتفاء لمشهد جد معبر اختلطت فيه دموع الفرحة بفعل المفاجأة التي حضرها عزيز البدراوي الرئيس المدير العام للمجموعة لعدد من عاملات النظافة.

“بنات الشعب”، “صانعات النقاء و الجمال”، أمهات و شابات، يكافحن بصبر أيوب لقمة العيش، ينهضن في الصباح الباكر و يعدن لبيوتهن البسيطة في ساعات متأخرة بعدما أنهكت مخلفات و نفايات المواطنين أجسادهن في شوارع و أزقة الوطن.

عاملات النظافة بمجموعة “أَوزون” كن على موعد مميز و اسثتنائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أعدت المجموعة احتفاءا خاصا لهن بحضور شخصيات وازنة و مشاهير من عالم الفن و السياسة و الرياضة و الإعلام.

عزيز البدراوي ، الرئيس المدير العام لمجموعة “أَوزون” للنظافة، و في خضم الحفل، فاجأ عاملات النظافة اللواتي حضرن من كل ربوع المملكة بمفاجأة خاصة بعدما قرر منح عدد منهن شققا سكنية لمساعدتهن على تضبر مصاعب الحياة.

شقق سكنية لعاملات أَوزون البسيطات المكافحات المناضلات في يومهن العالمي، مبادرة نالت الإشادة و استحقت التنويه، و قال بخصوصها البدراوي بأن عاملات مجموعته يستحقن أكثر و أكثر للدور الذي يقمن به كل يوم لخدمة الوطن و المواطنين.

المقطع الموالي ينقلكم لمقتطفات من حفل الاحتفاء بعاملات النظافة في مجموعة “أَوزون” و تصريحات عزيز البدرواي الرئيس المدير العام للمجموعة و مشاهير حضروا الحفل و كذا لعاملات تم تتويجهن عرفانا بالمجهودات الجليلة و الكبيرة التي يقدمنها:

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