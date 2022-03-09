بحضور شخصيات وازنة.. “أَوزون” تحتفي بعاملات النظافة و البدراوي يمنحهن شققا سكنية

2022-03-09 / 11:40 صباحًا
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

كعادتها كل سنة و كل مناسبة، أبت مجموعة “أَوزون” المواطنة سوى أن تحتفل بالنساء و تكرمهن على طريقتها الخاصة، هاته الطريقة التي حولت قاعة الاحتفاء لمشهد جد معبر اختلطت فيه دموع الفرحة بفعل المفاجأة التي حضرها عزيز البدراوي الرئيس المدير العام للمجموعة لعدد من عاملات النظافة.

“بنات الشعب”، “صانعات النقاء و الجمال”، أمهات و شابات، يكافحن بصبر أيوب لقمة العيش، ينهضن في الصباح الباكر و يعدن لبيوتهن البسيطة في ساعات متأخرة بعدما أنهكت مخلفات و نفايات المواطنين أجسادهن في شوارع و أزقة الوطن.

عاملات النظافة بمجموعة “أَوزون” كن على موعد مميز و اسثتنائي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث أعدت المجموعة احتفاءا خاصا لهن بحضور شخصيات وازنة و مشاهير من عالم الفن و السياسة و الرياضة و الإعلام.

عزيز البدراوي ، الرئيس المدير العام لمجموعة “أَوزون” للنظافة، و في خضم الحفل، فاجأ عاملات النظافة اللواتي حضرن من كل ربوع المملكة بمفاجأة خاصة بعدما قرر منح عدد منهن شققا سكنية لمساعدتهن على تضبر مصاعب الحياة.

شقق سكنية لعاملات أَوزون البسيطات المكافحات المناضلات في يومهن العالمي، مبادرة نالت الإشادة و استحقت التنويه، و قال بخصوصها البدراوي بأن عاملات مجموعته يستحقن أكثر و أكثر للدور الذي يقمن به كل يوم لخدمة الوطن و المواطنين.

المقطع الموالي ينقلكم لمقتطفات من حفل الاحتفاء بعاملات النظافة في مجموعة “أَوزون” و تصريحات عزيز البدرواي الرئيس المدير العام للمجموعة و مشاهير حضروا الحفل و كذا لعاملات تم تتويجهن عرفانا بالمجهودات الجليلة و الكبيرة التي يقدمنها:

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنار: “المواطن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي المنتجات غير المدعمة”

بنار: “المواطن لا يتفهم كيف يترك تحت رحمة لوبي…

2022-03-09 / 12:49 مساءً
Photo of زوَّرت بيانات “تلقيح” مقابل مبلغ مالي.. إيقاف ممرضة متدربة بالبيضاء

زوَّرت بيانات “تلقيح” مقابل مبلغ مالي.. إيقاف ممرضة متدربة…

2022-03-09 / 12:38 مساءً
Photo of معزوز يستعرض مخططات البيضاء و يعد بمدينة حديثة في السنوات المقبلة

معزوز يستعرض مخططات البيضاء و يعد بمدينة حديثة في…

2022-03-09 / 12:29 مساءً
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-09 / 7:00 صباحًا
Photo of ” العلمي” يبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال تكريس حقوق النساء

” العلمي” يبرز الإنجازات التي حققها المغرب في مجال…

2022-03-08 / 11:16 مساءً
Photo of 2200 مغربي عادوا من أوكرانيا إلى المغرب عبر رحلات خاصة لـ”لارام

2200 مغربي عادوا من أوكرانيا إلى المغرب عبر رحلات…

2022-03-08 / 9:22 مساءً
Photo of الثامن من مارس : أزمة كورونا والجفاف يعمقان جراح العاملات الفلاحيات

الثامن من مارس : أزمة كورونا والجفاف يعمقان جراح…

2022-03-08 / 8:39 مساءً
Photo of فاس.. السجن النافذ 12 سنة ل 4 مخازنية !

فاس.. السجن النافذ 12 سنة ل 4 مخازنية !

2022-03-08 / 8:10 مساءً
Photo of جنايات كلميم تبرئ رئيس جمعية رياضية ومنتخب من ملف الاتجار الدولي للمخدرات

جنايات كلميم تبرئ رئيس جمعية رياضية ومنتخب من ملف…

2022-03-08 / 7:59 مساءً
Photo of الداكي: القضاء رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم دعم الاستثمار

الداكي: القضاء رافعة أساسية في كل مخطط تنموي يروم…

2022-03-08 / 7:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق