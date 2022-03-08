القنيطرة.. نجاح عملية جراحية دقيقة على مستوى العمود الفقري لشاب

هبة بريس

أعلنت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالرباط-سلا-القنيطرة، عن نجاح عملية دقيقة على مستوى العمود الفقري لفائدة شاب، بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة.

وأوضحت المديرية، في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن فريقا طبيا وتمريضيا مختصا في جراحة الدماغ والتخدير بالمستشفى الإقليمي الإدريسي، نجح في إجراء هذه العملية لفائدة شاب يبلغ من العمر 28 سنة، كان يعاني تشوها خلقيا على مستوى العمود الفقري العلوي تسبب له في إعاقة عميقة عن الحركة.

وقد دامت هذه العملية الجراحية الدقيقة، يبرز المصدر، ست ساعات متواصلة، مؤكدا أن الفضل في نجاح هذه العملية النوعية يعود إلى الكفاءة العالية للأطر الطبية والتمريضية، وكذا مساهمة الأطر الإدارية والتقنية التابعة للمستشفى.

كما أن توفر المستشفى الإقليمي الإدريسي، يضيف البلاغ، على التجهيزات البيوطبية والمعدات الجراحية والتقنية الضرورية لإجراء هذا النوع من التدخلات الجراحية الدقيقة، ساهم بشكل كبير في نجاح هذه العملية.

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