صورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2022-03-08 / 7:00 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة مع تكون صقيع خلال الصباح والليل فوق مناطق الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد ، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى الشمال الغربي، والريف السايس وشمال المنطقة الشرقية مع نزول قطرات متفرقة.

ومن المرتقب هطول أمطار ضعيفة أو ضباب خلال الصباح بمنطقة طنجة، مع تكون كتل ضبابية بهضاب الفوسفاط وولماس، زيادة عن هبوب رياح قوية نسبيا بالسواحل الجنوبية ومنطقة طنجة.

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 04- درجات ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين درجة واحدة و6 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 6 درجات و12 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة الأطلسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرباط تحتضن غدا الثلاثاء ندوة حول “الذكاء الاصطناعي في خدمة نماذج التنمية الجديدة”

الرباط تحتضن غدا الثلاثاء ندوة حول “الذكاء الاصطناعي في…

2022-03-07 / 11:11 مساءً
Photo of إدارة الجمارك تطلق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح

إدارة الجمارك تطلق منصتها “إبداع” للابتكار المفتوح

2022-03-07 / 10:59 مساءً
Photo of نادي قضاة المغرب يحيل قانون التنظيم القضائي على المحكمة الدستورية

نادي قضاة المغرب يحيل قانون التنظيم القضائي على المحكمة…

2022-03-07 / 10:43 مساءً
Photo of إطلاق قافلة “البرلمان المتنقل” لتشجيع الشباب على العمل السياسي

إطلاق قافلة “البرلمان المتنقل” لتشجيع الشباب على العمل السياسي

2022-03-07 / 10:03 مساءً
Photo of أجراء “سامير ” يحتجون ضد سانديك التصفية القضائية للشركة

أجراء “سامير ” يحتجون ضد سانديك التصفية القضائية للشركة

2022-03-07 / 8:18 مساءً
Photo of الأطباء الخواص يحتجون ضد رفض الحكومة “مراجعة تعريفة كلفة العلاج”

الأطباء الخواص يحتجون ضد رفض الحكومة “مراجعة تعريفة كلفة…

2022-03-07 / 7:47 مساءً
Photo of تطوان ..طعنة سكين تنهي حياة شاب وسط الشارع

تطوان ..طعنة سكين تنهي حياة شاب وسط الشارع

2022-03-07 / 6:10 مساءً
Photo of الحكومة ترفض مقترح قانون يمنح السلطة التشريعية حق تمديد حالة الطوارئ

الحكومة ترفض مقترح قانون يمنح السلطة التشريعية حق تمديد…

2022-03-07 / 6:05 مساءً
Photo of مطارات المملكة .. أزيد من 660 ألف مسافر ما بين 7 و28 فبراير الماضي

مطارات المملكة .. أزيد من 660 ألف مسافر ما…

2022-03-07 / 5:14 مساءً
Photo of تسجيل 52 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

تسجيل 52 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

2022-03-07 / 4:36 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق