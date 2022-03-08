طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تبقى الأجواء باردة نسبيا إلى باردة مع تكون صقيع خلال الصباح والليل فوق مناطق الأطلس، والجنوب الشرقي للبلاد ، وهضاب الفوسفاط ووالماس والمنطقة الشرقية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى الشمال الغربي، والريف السايس وشمال المنطقة الشرقية مع نزول قطرات متفرقة.

ومن المرتقب هطول أمطار ضعيفة أو ضباب خلال الصباح بمنطقة طنجة، مع تكون كتل ضبابية بهضاب الفوسفاط وولماس، زيادة عن هبوب رياح قوية نسبيا بالسواحل الجنوبية ومنطقة طنجة.

بالنسبة لدرجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين 04- درجات ودرجة واحدة بمرتفعات الأطلس، وما بين درجة واحدة و6 درجات بالريف والمنطقة الشرقية، السايس وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 6 درجات و12 درجة بباقي الأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا طفيفا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة الأطلسية.

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