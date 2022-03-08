الإبراهيمي: “علينا فتح الحدود البحرية و الاحتفاظ بالقرار السيادي مع إسبانيا”

2022-03-08 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دعا البروفيسور عز الدين الإبراهيمي السلطات المغربية لفتح الحدود البحرية في وجه الجالية المغربية المقيمة في أوروبا للسماح لها بزيارة وطنها الأم خاصة مع تحسن الوضع الوبائي بشكل كبير في بلادنا.

و في هذا الصدد، قال البروفيسور الإبراهيمي بأنه يتوجب فتح الحدود البحرية كما وقع مع الحدود الجوية، مع الالتزام بالقرارات السيادية للمملكة فيما يخص الحدود البحرية مع إسبانيا.

و قال الابراج في تدوينة له بصفحته الرسمية في إطار تواصله الأسبوعي مع المواطنين منذ بداية الجائحة: “بالنسبة للحدود البحرية، علينا أن نفكر في فتحها بما أن مساطرنا ناجعة و أنها كانت مفتوحة رغم الأيام السوداء للجائحة”.

و أضاف ذات المتحدث: “أما بالنسبة للحدود البحرية مع إسبانيا، فأنا مع أي قرار سيادي لبلدي، فلكل منا أن يضحي لدعم الموقف المغربي الشجاع كما فعل إخواننا في الشمال المجاورين لسبتة و مليلية السليبتين”.

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