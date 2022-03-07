أكادير.. مصرع شخصين وجرح 8 آخرين في حادث اصطدام حافلة بسيارة

أحمد وزروتي : هبة بريس

عرف المحور الطرقي بين أكادير وانزكان على مستوى منطقة أغروض، مساء اليوم الاثنين 7 مارس حادثة سير مميتة بين حافلة للنقل العمومي والحضري، وسيارة نفعية يمتطيها ست أشخاص.

وأكدت مصادر هبة بريس أن حافلة النقل الحضري ألزا، اصدمت بسيارة ” بارتنير” على متنها ست أفراد يعملون بميناء أكادير، حيث لقي أحدهم مصرعه في الحين، ونقل الآخرون إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، و لفظ الثاني أنفاسه داخل المستشفى.

يذكر أن المنطقة التي وقعت بها الحادثة، عرفت سابقا حوادث كثيرة بسبب السرعة المفرطة التي يقود بها بعض المتهورين.

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