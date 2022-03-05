الدفاع الروسية تعلن استئناف العمليات العسكرية

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، استئناف العمليات العسكرية، بعد استغلال نظام كييف الهدنة المعلنة.

وقالت الدفاع الروسية: “لا يمكن لمدني واحد أن يترك اريوبول وفولنوفخا”، مؤكدة أن “الكتائب القومية استغلت “نظام الصمت” لتقوية مواقعهاعلى طول الممرات الآمنة”.

وتابعت الوزارة: “بسبب عدم رغبة الجانب الأوكراني في التأثير على القوميين أو تمديد “نظام الصمت” (الهدنة)، فقد استؤنفت العمليات العسكرية في الساعة 18.00 بتوقيت موسكو”.

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