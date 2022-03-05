تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

طقس السبت.. أجواء باردة بقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-05 / 9:09 صباحًا
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا خصوصا خلال الصباح والليلة الموالية بالمرتفعات، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط.

ومن المتوقع نزول أمطار أو زخات مطرية خلال الليلة القادمة بالسواحل والسهول شمال آسفي، وقطرات مطرية متفرقة بمنطقة البوغاز، الريف والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بالجنوب والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 7 و10 درجة بالمنطقة الشرقية، الجنوب- الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 6 و12 درجة شمال ووسط البلاد، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض خصوصا بالجنوب وبعض الارتفاع بالمنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس حديد وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي السواحل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الناظور.. إيقاف شخصين ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات

الناظور.. إيقاف شخصين ضمن شبكة للاتجار الدولي في المخدرات

2022-03-05 / 2:03 مساءً
Photo of اختلاس ونصب وخيانة الأمانة.. تنسيق بين أمن طنجة وتطوان يطيح بموثق وزوجته

اختلاس ونصب وخيانة الأمانة.. تنسيق بين أمن طنجة وتطوان…

2022-03-05 / 12:00 مساءً
Photo of وجدة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

وجدة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة

2022-03-05 / 11:38 صباحًا
Photo of نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وأمطار قوية من السبت إلى الاثنين

نشرة خاصة: تساقطات ثلجية وأمطار قوية من السبت إلى…

2022-03-05 / 11:00 صباحًا
Photo of ايت الطالب: المغرب فخور بالمنجزات المحققة في محاربة داء السيدا

ايت الطالب: المغرب فخور بالمنجزات المحققة في محاربة داء…

2022-03-05 / 10:47 صباحًا
Photo of ترشيح منارة رأس سبارطيل لنيل جائزة منارة التراث لعام 2022

ترشيح منارة رأس سبارطيل لنيل جائزة منارة التراث لعام…

2022-03-05 / 10:00 صباحًا
Photo of وزارة التعليم العالي تجمع بيانات الطلبة العائدين من أوكرانيا

وزارة التعليم العالي تجمع بيانات الطلبة العائدين من أوكرانيا

2022-03-04 / 11:18 مساءً
Photo of رأي من “الكونغرس” .. غياب المغرب عن جلسة “إدانة روسيا” قرار حكيم

رأي من “الكونغرس” .. غياب المغرب عن جلسة “إدانة…

2022-03-04 / 10:33 مساءً
Photo of مناخ.. محاضرون يقاربون تحديات البحر الأبيض المتوسط

مناخ.. محاضرون يقاربون تحديات البحر الأبيض المتوسط

2022-03-04 / 10:00 مساءً
Photo of عاجل: بلجيكا تعتقل “ارهابي ” دبر لمخططات إرهابية تستهدف المغرب

عاجل: بلجيكا تعتقل “ارهابي ” دبر لمخططات إرهابية تستهدف…

2022-03-04 / 7:34 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق