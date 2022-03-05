طقس السبت.. أجواء باردة بقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس بارد نسبيا خصوصا خلال الصباح والليلة الموالية بالمرتفعات، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي وهضاب الفوسفاط.

ومن المتوقع نزول أمطار أو زخات مطرية خلال الليلة القادمة بالسواحل والسهول شمال آسفي، وقطرات مطرية متفرقة بمنطقة البوغاز، الريف والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بالجنوب والسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 4 و2 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 7 و10 درجة بالمنطقة الشرقية، الجنوب- الشرقي وهضاب الفوسفاط، وما بين 6 و12 درجة شمال ووسط البلاد، وما بين 16 و21 درجة بالجنوب.

وستعرف درجات الحرارة خلال النهار بعض الانخفاض خصوصا بالجنوب وبعض الارتفاع بالمنطقة الشرقية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبمنطقة البوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس حديد وطرفاية، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي السواحل.

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