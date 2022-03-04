بعد احتجاج “الوينرز” على التحكيم.. الجامعة تعين جيد لقمة الوداد و المحمدية

2022-03-04 / 5:49 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدر فصيل “وينرز” المساند لنادي الوداد الرياضي بلاغا في الساعات الماضية احتج فيه على لجنتي البرمجة و التحكيم، و هو البلاغ الذي استبق القمة التي سيكون مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لها مساء يوم غد السبت بداية من السادسة و الربع.

و بخصوص المباراة دائما، عينت لجنة التحكيم بالجامعة الحكم الدولي المخضرم رضوان جيد لقيادة قمة الجولة العشرين من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

و سيعاون جيد في هاته المهمة كل من لحسن ازكاو و رشيد لوزاطي، بينما الحكم الرابع تم تعيين محسن السوردي، فيما غرفة الفار سيتواجد بها كل من جمال بلبصري وفريد جويليل.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الوداد الرياضي يتصدر ترتيب البطولة الوطنية بفارق ثلاث نقاط عن الرجاء، الأخير الذي سيحل ضيفا ثقيلا في نفس الجولة على نهضة بركان.

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