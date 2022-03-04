بوليف ينتقد الحكومة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والمعلقين “أنتم السبب”

2022-03-04 / 3:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

هاجم الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، محمد نجيب بوليف، حكومة أخنوش بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.

ونشر بوليف على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” صورة لأسعار “البنزين والغازوال” اليوم الجمعة، معلقا عليها بالقول “أسعار البنزين في عهد حكومة تستاهلو احسن!؟ لم يسبق ان وصلت لهذا المستوى!؟ والادهى من ذلك ان هذه الحكومة رفضت مقترح قانون يهدف تسقيف الاسعار!؟ عكس الحكومة السابقة التي عملت على تطوير ارضية للحسم في الموضوع…”

تدوينة الوزير السابق، أثارت سخط عدد من النشطاء الذين هاجموا سخريته واتهموا حكومة “البيجيدي” في التسبب في ارتفاع أسعار المحروقات بسبب قرار تحريرها، وكذا في الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد جراء قرارات أخرى اتخذتها حكومتي بنكيران والعثماني.

وفي هذا الصدد، قال أحد المعلقين “أولا أنتما لي حررتو الأسعار ديال المحروقات، وأنتما لكتحملو كامل المسؤولية فهادشي. ثانيا كن باقية حكومتكم الغير مأسوف على “كركبها” كن وصلتوه لعشرين درهم نيشان؛ وغتبررو الزيادة بالسياق الدولي و و و .. اودي بركا من المزايدات السياسوية ديالكم”.

وأضاف آخر “التحرير تم في عهدكم كوزير. من باب اللباقة و احترام شعور المغاربةو ذكائهم التزام على الاقل الصمت او قول الحق. انه النفاق بعينه
من العار و الانحطاط الأخلاقي ان تعزفوا على هذا الوتر و خاصة من طرف استاذ جامعي و سياسي…اصبحت تدويناتك تثير الغثيان مع كامل احترامي”.

واسترسل معلق آخر مدونا “أنتم سبب كارثة إرتفاع أسعار المحروقات، ارحموا عقولنا كفاكم ضحكا على ذكاء ملايين المغاربة.”

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