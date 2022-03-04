الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 1800 هدف عسكري أوكراني

2022-03-04 / 11:11 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي دمر أكثر من 1800 هدف عسكري أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال كوناشينكوف خلال مطالعة إعلامية بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا: “تواصل القوات المسلحة الروسية استهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حيث تم تدمير 1812 هدفا أثناء العملية من بينها: 65 مركز قيادة اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية و56 نظاما مضاداً للطائرات من طراز “إس 300″ و”بوك إم 1″ و”أوسا” و59 رادارا.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية دمرت 49 طائرة للقوات الجوية الأوكرانية على الأرض و13 طائرة في الجو و635 دبابة ومدرعات أخرى و67 و252 مدفع ميدان ومدافع هاون و442 وحدة آلية عسكرية خاصة، بالإضافة إلى تدمير 54 طائرة مسيرة قادرة على حمل عبوات ناسفة.

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