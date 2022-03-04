تمارة: المركز الاستشفائي الإقليمي للا عائشة يفتتح أبوابه

هبة بريس

سيفتتح المركز الاستشفائي الإقليمي للا عائشة بتمارة أبوابه، الجمعة، من أجل استقبال المرضى وتعزيز خدمات القرب على مستوى عمالة الصخيرات- تمارة وجهة الرباط- سلا- القنيطرة.

ويأتي إطلاق العمل بهذا المركز الاستشفائي في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، ومن أجل تطوير العرض الصحي لمواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنات والمواطنين.

وستمكن هذه المؤسسة الصحية من تعزيز العرض الصحي على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، لاسيما عمالة الصخيرات تمارة التي تعرف نموا ديمغرافيا مضطردا، واكتظاظا في المؤسسات الصحية، كما ستساهم في تخفيف العبء على المركز الاستشفائي الجامعي ابن سینا.

و تم تشييد هذه المؤسسة الاستشفائية على مساحة إجمالية تقدر بنحو 23 ألف متر مربع، بكلفة إجمالية تناهز 380 مليون درهم وستستفيد منها ساكنة تبلغ حوالي 740 ألف نسمة.

وسيقدم هذا المركز الاستشفائي، الذي يتوفر على طاقة سريرية تبلغ 272 سريرا، 60 منها مخصصة لقسم الطب، و90 سريرا لقسم الأم والطفل و60 سريرا لقسم الجراحة، ثم 26 سريرا لقسم الإنعاش والمستعجلات، سلة علاجات وفحوصات متنوعة تشمل فحصوات الجهاز الهضمي، والجهاز التنفسي، و القلب والشرايين والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى فحوصات الجهاز العصبي، إلى جانب صحة الأم والطفل .

وقد تم تجهيز هذا المركز الاستشفائي بمعدات وتجهيزات طبية وبيو طبية حديثة وذات جودة عالية، تضم على الخصوص معدات الأشعة التصويريةّ التي تمكن من تصوير الثدي، وإجراء الفحوصات وفحص القلب بالصدى، بالإضافة إلى الجراحة وفحص المفاصل والجهاز الهضمي بالمنظار، فضلا عن فحص الشعب الهوائية.

كما تم تجهيز الأقسام الطبية المتخصصة بمعدات فحص السمع، ومعدات فحص البصر والعين، وكذا معدات التسجيل الكهربائي للدماغ والعضلات واختبار الجهد، بالإضافة إلى تجهيز المختبر الطبي بأحدث التجهيزات والتقنيات.

ويتكون هذا المركز الاستشفائي من ثلاثة طوابق ، تضم بالخصوص المستعجلات، وقاعة التصوير بالأشعة ومختبر، ومركز التشخيص وقسم الولادة وأمراض النساء والتوليد، وقسم الجراحي، وقسم الإنعاش، ومصلحة طب الأطفال، وقسم جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب، وقاعة للجراحة المتنقلة، وصيدلية .

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