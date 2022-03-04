الرئيس الأوكراني: روسيا تسعى لتكرار “كارثة تشيرنوبيل”

هبة بريس - وكالات

اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، موسكو باللجوء إلى “الرعب النووي” والسعي “لتكرار” كارثة تشيرنوبيل بقصفها محطة زابوريجيا النووية، الواقعة في وسط البلاد، والأكبر في أوروبا.

وقال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو نشرتها الرئاسة الأوكرانية: “ليس هناك أي بلد آخر في العالم سوى روسيا أطلق النار على محطات للطاقة النووية”.

وأضاف: “إنّها المرة الأولى في تاريخنا، في تاريخ البشرية. هذه الدولة الإرهابية تلجأ الآن إلى الرعب النووي”.

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