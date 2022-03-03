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إحداث مركز الإبتكار و ريادة الأعمال التكنولوجية بالدار البيضاء

2022-03-03 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تفاصيل صغيرة فقط تفصل عن إحداث و إنشاء مركز جديد يتعلق بمجال الإبتكار و ريادة الأعمال في الميادين التكنولوجية بالدار البيضاء.

و ينتظر القائمون على هذا المشروع، عقد مجلس جهة الدار البيضاء سطات لدورته العادية لشهر مارس قصد المصادقة على إحداث هذا المركز الذي سيشكل لبنة مهمة لتطوير مجال الابتكار التكنولوجي.

و تضمن جدول أعمال مجلس الجهة نقطة تتعلق بهذا الموضوع، حيث سيتم الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس جهة الدارالبيضاء سطات و المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مجال التكوين و البحث العلمي، و كذا من اجل إحداث مركز الإبتكار و ريادة الأعمال في الميادين التكنولوجية.

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