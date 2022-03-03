تاونات.. حجز حوالي 700 كلغ من الأكياس البلاستيكية

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار عملية مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية الأساسية من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية، تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة لإقليم تاونات أول أمس الثلاثاء فاتح مارس 2022، من ضبط وحجز كمية تقدر بحوالي 700 كلغ من الأكياس البلاستيكية من مختلف الأحجام الممنوعة الاستعمال بمحل لتخزين السلع التابع لأحد تجار الجملة بمركز جماعة عين مديونة والذي يستعمله كذلك لإعداد التوابل للتوزيع في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بالإقليم، حيث تم تحرير محضر مخالفة في حق التاجر المذكور قصد إحالته على الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.

كما أسفرت زيارة اللجنة الإقليمية للمراقبة لمركز جماعة عين مديونة عن ضبط 33 كلغ من مادة الإبزار ( الفلفل الأسود) مطحون مجهول المصدر ضبط 1120 كلغ من مادة الزنجبيل مطحون مجهولة المصدر، معاينة 740 كلغ من مسحوق الفلفل الأحمر و 170 كلغ من مادة الكامون و 330 كلغ من الزنجلان و 450 كلغ من مادة الزنجبيل الخام و 75 كلغ من مادة الإبزار الخام بدون فواتير، حيث توصل التاجر باستدعاء للمثول أمام مصلحة التموين والمراقبة بالعمالة لإنجاز محضر مخالفة عدم تحرير الفواتير في تسويق هذه المواد.

كما تم أخذ عينتين لمادتي الزنجبيل والإبزار المطحونين من طرف ممثلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتاونات لإخضاعها للتحليلات المخبرية اللازمة، والتي أوصت بالاحتفاظ بكل الكميات (1120 كيلوغرام من مادة الزنجبيل مطحون مجهولة المصدر و 33 كيلوغرام من مادة الإبزار مطحون مجهولة المصدر بالمرآب تحت مسؤولية التاجر السالف الذكر إلى حين التوصل بنتائج المختبر الوطني.

كما قامت اللجنة بنفس المناسبة بحملات تحسيسية في أوساط التجار ومقدمي الخدمات من أجل حثهم على احترام معايير الوقاية والنظافة وكذا إشهار الأثمان واحترام سلسلة التبريد بالنسبة للمواد السريعة التلف كالحليب ومشتقاته بالإضافة إلى احترام أسعار المواد الأساسية المقننة والكف النهائي عن استعمال الأكياس البلاستيكية الممنوعة.

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