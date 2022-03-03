خلال 2021.. قطارات المغرب تنقل 34.4 مليون مسافر

2022-03-03 / 9:12 صباحًا
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هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب الوطني ‏للسكك الحديدية 34.4 مليون شخص خلال عام 2021، ‏مقابل 21.1 مليون مسافر سنة قبل ذلك.‏

وأفاد المكتب، في بلاغ له حول مؤشراته المالية، بأن عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب الوطني ‏للسكك الحديدية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفع الى 9.6 ملايين شخص بزيادة نسبتها 31 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2020 .

وأوضح المكتب أن هذا التحسن راجع بالأساس إلى استئناف نشاط النقل ‏بعد أن رفعت السلطات المختصة قيود التنقل.‏

وسجل نشاط الشحن، من جهته، خلال الفصل الرابع تحسنا بنسبة 30 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2020، في حين أن شحن الفوسفاط، سجل انخفاضا بنسبة 6 في المئة.

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