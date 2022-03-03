خلال 2021.. قطارات المغرب تنقل 34.4 مليون مسافر
هبة بريس
بلغ عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية 34.4 مليون شخص خلال عام 2021، مقابل 21.1 مليون مسافر سنة قبل ذلك.
وأفاد المكتب، في بلاغ له حول مؤشراته المالية، بأن عدد المسافرين الذين استعملوا قطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال الفصل الرابع من سنة 2021، ارتفع الى 9.6 ملايين شخص بزيادة نسبتها 31 في المائة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2020 .
وأوضح المكتب أن هذا التحسن راجع بالأساس إلى استئناف نشاط النقل بعد أن رفعت السلطات المختصة قيود التنقل.
وسجل نشاط الشحن، من جهته، خلال الفصل الرابع تحسنا بنسبة 30 في المئة مقارنة بالفصل الرابع من سنة 2020، في حين أن شحن الفوسفاط، سجل انخفاضا بنسبة 6 في المئة.
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