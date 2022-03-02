معهد التجارة و إدارة المقاولات يشرف على تكوين المنتخبين لتحسين مستوياتهم

2022-03-02 / 4:34 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

صدرت في الآونة الأخيرة تقارير رسمية بخصوص المستوى التعليمي لعدد من المنتخبين، و هي التقارير التي تضمنت الكثير من المعطيات الصادمة في ظل افتقاد عدد كبير من مدبري الجماعات المحلية و المنتخبين لمستويات تعليمية عليا تؤهلهم على التدبير الجيد و الناجع و تسمح لهم بتأدية أدوارهم التي انتخبوا من أجلها أحسن تمثيل.

هذا الأمر، دفع مجلس جهة الدار البيضاء سطات للتحرك قصد تحسين و تجويد مردودية المنتخبين بمختلف أقاليم و عمالات الجهة و ذلك من خلال تكوينهم في معهد معترف له بالجودة و الكفاءة.

و هكذا، فقد تقرر ضمن جدول أعمال دورة شهر مارس العادية لمجلس جهة الدار البيضاء سطات الدراسة و التصويت على مشروع اتفاقية إطار للتعاون و الشراكة بين مجلس الجهة و المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات من أجل إعداد برنامج للتكوين المستمر لفائدة منتخبي و أطر الجهة.

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