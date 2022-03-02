تزامنا و ذكرى ميلاده .. سعد المجرد يعايد والده بطريقته الخاصة

نجلاء مزيان: هبة بريس

هنأ النجم المغربي سعد لمجرد والده الفنان القدير البشير عبدو، بمناسبة ذكرى ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”.

و نشر “المعلم” عبر ذات المنصة صورة والده معلقا عليها: “كل عام و أنت بخير بابا حبيبي، الله يمتعك بالصحة وراحة البال ويطول فعمرك و يخليك ليا يا العزيز الغالي يا نور عيني يا للي نلقاك فالشدة و البعد قريب ليا “.

و فور نشره منشور المعايدة، تهاطلت تعاليق التهنئة أسفل الصورة من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.

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