تزامنا و ذكرى ميلاده .. سعد المجرد يعايد والده بطريقته الخاصة
نجلاء مزيان: هبة بريس
هنأ النجم المغربي سعد لمجرد والده الفنان القدير البشير عبدو، بمناسبة ذكرى ميلاده، عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”.
و نشر “المعلم” عبر ذات المنصة صورة والده معلقا عليها: “كل عام و أنت بخير بابا حبيبي، الله يمتعك بالصحة وراحة البال ويطول فعمرك و يخليك ليا يا العزيز الغالي يا نور عيني يا للي نلقاك فالشدة و البعد قريب ليا “.
و فور نشره منشور المعايدة، تهاطلت تعاليق التهنئة أسفل الصورة من طرف أصدقائه المشاهير و كذا متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي.
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