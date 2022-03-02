أمن الرباط يوقف شخصين ويحجز أزيد من 1500 قرص طبي مخدر

هبة بريس - الرباط

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 19 و49 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف أحد المشتبه فيهما وهو متلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، وذلك قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بداخل منزله عن حجز 1557 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الاجرامي.

وقد أسفرت إجراءات البحث مع المشتبه فيه الأول عن تحديد هوية مزوده بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث جرى توقيفه والعثور بحوزته على كيلوغرام و160 غرام من مخدر الشيرا ومبلغ مالي إضافي يشتبه في كونه بدوره من متحصلات ترويج المخدرات.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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