بسبب أزمة صحية مفاجئة.. سحر الصديقي تدخل إلى المستشفى

نجلاء مزيان: هبة بريس

تعرضت الفنانة المغربية سحر الصديقي لوعكة صحية مفاجئة أُدخلت على إثرها لإحدى المصحات بمدينة الرباط.

و في هذا الصدد، نشرت الفنانة المغربية صورة لها من قلب غرفتها بالمستشفى، مرفوقة بتعليق تكشف من خلاله أن الوعكة التي آلمت بها نتيجة الإجهاد الكبير، مضيفة أنها سوف تخضع للراحة من أجل تخطي هذه المرحلة.

و واصلت تعليقها عبر خاصية ستوري بموقع انستقرام قائلة :”جيت بحال دوك الأفلام المصرية لي الممثلة كتكون مريضة ومسلفة الشفار”.

و في سياق منفصل فإن سحر الصديقي شاركت مؤخرا في المسلسل الرمضاني “جريت و جاريت”، الذي جمعها بمجموعة من النجوم أبرزهم : طارق البخاري، سعاد خيي رشيد الوالي راوية …

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0