من مراكش.. آيت الطالب يفتتح 4 مؤسسات صحية

2022-03-01 / 2:31 مساءً
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محمد منفلوطي - هبة بريس

أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، الخدمات بعدد من المؤسسات الصحية بإقليم مراكش تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، وفي إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

خالد ٱيت الطالب الذي كان مرفوقا بالعديد من الشخصيات السياسية والمنتخبة، شدد على أن من شأن هذه المؤسسات الصحية تعزيز العرض الصحي بهذه الجهة، وتجويد العرض الصحي وتحسين الخدمات الصحية العلاجية والاستشفائية وتقريبها من الساكنة، كما ستوفر هذه المؤسسات الصحية خدمات صحية أساسية في مستوى انتظارات الساكنة، وستعفيهم من عناء التنقل إلى مؤسسات صحية أخرى من أجل التطبيب والعلاج.

هذا وقد أعطى الوزير الانطلاقة بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول مرسطان، والذي تمت إعادة بنائه وتجهيزه على مساحة 320 متر مربع، بدوار سيدي إسحاق بجماعة المنارة بمراكش، بغلاف مالي إجمالي قدره 3.783.748 درهم، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعة الحضرية بمراكش، وكذا الانطلاقة بالعمل بمستشفى القرب المحاميد الذي تم تشييده بحي المحاميد بجماعة المنارة بمراكش، وفق معايير هندسية ومعمارية حديثة ومنسجمة، على مساحة قدرها 42500 متر مربع، بغلاف مالي إجمالي قدره 89.6 مليون درهم، في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة مراكش تانسيفت الحوز والمديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية، وتم تجهيزه بآليات ومعدات بيوطبية حديثة وعالية الجودة، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى 45 سرير. حيث يرتقب أن تستهدف خدمات هذا المستشفى ساكنة تقدر بــ091 190نسمة.
وبخصوص الموارد البشرية، رصدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أطرا طبية وتمريضية وإدارية وتقنية مؤهلة للسهر على تقديم الخدمات الصحية بهذا المستشفى، حيث يضم04 أطباء عامين و04 أطباء أخصائيين و60 ممرضا وتقنيا للصحة وأطر إدارية.
وبذلك سيساهم هذا المستشفى الجديد في تخفيف العبء عن المرضى والمصابين، وسيعفيهم من عناء التنقل إلى مراكز استشفائية أخرى طلبا للعلاج والاستشفاء، فضلا عن تخفيف الضغط على باقي المؤسسات الاستشفائية بالجهة، الأمر الذي سينعكس لا محالة على جودة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للساكنة.
وعلى مستوى جماعة سيدي يوسف بنعلي بمراكش، تم تدشين المركز الصحي الحضري المستوى الأول سيدي يوسف بن علي: والذي تم تشييده على مساحة قدرها 2000 متر مربع، بغلاف إجمالي قدره 3.064.775 درهم، وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز وجهة مراكش تانسيفت الحوز والمديرية العامة للجماعات المحلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
وبجماعة كليز بمراكش، أعطيت إنطلاق خدمات المركز الصحي الحضري المستوى الأول الكدية الذي تم تشييد بحي الكدية على مساحة قدرها 1500متر مربع، بغلاف إجمالي 2.547.249 درهم. وذلك في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز والمديرية العامة للجماعات المحلية والجماعة الحضرية بمراكش.

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