لطيفة رأفت تنوه بمجهودات المغرب من أجل إجلاء مواطنيه بأوكرانيا

نجلاء مزيان: هبة بريس

نوهت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، بالمجهودات الجبارة التي تبذلها القنصليات المغربية، من أجل إجلاء المواطنين المغاربة العالقين بأوكرانيا.

و في هذا الصدد، نشرت رأفت عبر صفحاتها الرسمية بمختلف منصات التواصل الاجتماعي التدوينة التالية: ”هذا هو المغرب الحمد الله الخارجية المغربية قايمة بالواجب”.

و واصلت تدوينتها قائلة:”والدليل وصول السفير المغربي ديالنا اللي فالنمسا عند ولادنا فالحدود الأوكرانية، رغم الصعوبات اللي واجه فالوصول “.

و اختتمت قائلة:” أجمل ما كاين فهاد الحرب هو الالتحام والحب اللي بينوا المغاربه مع بعضهم وبينوا على تمغربيتهم، الله يوفق الجميع ويجيوا ولادنا لبلادهم الله يحفض ملكنا ويطول عمره دايما واقف مع شعبه فالمواقف الصعبه”.

و الجدير بالذكر ان السفارات المغربية تعمل على تسهيل مغادرة المواطنين المغاربة العالقين بأوكرانيا عبر البوابات الحدودية البرية نحو الدول المجاورة.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8