الأمم المتحدة: عدد الفارين من أوكرانيا يتجاوز نصف مليون شخص

هبة بريس - وكالات

قال فيليبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، اليوم الاثنين، إن ما يزيد على نصف مليون شخص فروا من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الأسبوع الماضي.

ووفقا لـ “رويترز”، جاءت هذه التصريحات من قبل غراندي عبر حسابه على “تويتر”، حيث أشار فيها إلى أن فرق المفوضية تُكثف جهود الإغاثة في ظل تصاعد الانتهاكات الحقوقية هناك.

وكانت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون، قد قالت أمس الأحد، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة للاستعداد لوصول ملايين اللاجئين الأوكرانيين إليه”، مضيفة “أعتقد أننا بحاجة إلى الاستعداد للملايين”.

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