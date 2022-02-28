سلطات برشيد تنهي الجدل و ترخص بإجراء مباراة الوداد بالجمهور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد شد و جذب، رخصت رسميا سلطات مدينة برشيد بإجراء مباراة فريق يوسفية برشيد و الوداد الرياضي بالجمهور و هي المباراة المتوقعة مساء يوم غد الثلاثاء بداية من الساعة السادسة و الربع.

و كان الفريق الحريزي قد أعلن في وقت سابق أن المباراة ستجرى بدون جمهور لأسباب وصفها مقربون من الفريق ب”الأمنية”، قبل أن يصدر مساء أمس بلاغا أكد من خلالها أن السلطات رخصت بإجراء المقابلة المؤخرة عن الجولة 19 والتي ستجرى في موعدها و مكانها بحضور الجمهور.

هذا الأمر استحسنته الجماهير الرياضية، سواءا الوفية للفريق البرشيدي أو العاشقة للأحمر البيضاوي، و ذلك بعد حملة انتقادات بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلان إدارة النادي الحريزي عن إجراء المباراة “ويكلو” في الوهلة الأولى.

و شرعت السلطات الأمنية صبيحة اليوم في الإعداد لهاته المقابلة القوية، بين فريق يصارع على البقاء و متصدر البطولة، حيث دعي كبار مسؤولي المدينة و ممثلي المصالح الأمنية بمختلف تشكيلاتها لحضور اجتماع ترتيبي لتحديد كافة الأمور التنظيمية حتى يمر العرس الكروي في أحسن الظروف.

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