ايقاف مبحوث عنه على المستوى الوطني بطنجة

2022-02-27 / 9:32 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

في إطار المجهودات التي تبذلها المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة في محاربة كل الظواهر الإجرامية بالمدينة،تمكنت فرقة محاربة العصابات بها مساء يومه الاحد من توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات و قضايا الضرب و الجرح ، المعني موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني .

المعني بالأمر جرى توقيفه بحي بن ديبان منطقة بني مكادة متن سيارة بعد عملية رصد و مراقبة و استغلال معلومات متحصل عليها في إطار ابحاث قضائية سبق وان باشرتها المصلحة الشرطة القضائية.

عملية التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز 103 قرص مخدر من نوع اكستازي و 03 غرام لفافات من مخدر الكوكايين و ميزان الكتروني و 300 غرام من مخدر الشيرا و هواتف النقالة تم حجزها لفائدة البحث.

وقد تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة ،وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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