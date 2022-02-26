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السعودية تعلن قواعد أداء العمرة في رمضان

2022-02-26 / 10:56 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات السعودية قواعد أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المقبل.

وقالت السلطات السعودية المختصة، إن “حجز موعد أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان القادم سيكون عبر تطبيق “توكلنا” الإلكتروني”، مشيرة إلى الأيقونة الجديدة التي تمت إضافتها في التطبيق أخيرا تحت مسمى “بوابة المناسك”، وذلك حسب قناة العربية.

وأصبح بإمكان الراغبين من المواطنين والمقيمين البدء بحجز أوقات أداء العمرة، والتي تضمنت 12 زمناً طوال ساعات الليل والنهار مع تحديد مدة ساعتين لأداء كامل المناسك.

هذا وأعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء الماضي، إلغاء تأشيرة “عمرة مضيف”.

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