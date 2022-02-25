رسميا.. الحكومة تتراجع عن “اقتطاعات الأجور” بسبب “التلقيح”

هبة بريس - الرباط

بشكل رسمي، تراجعت الحكومة عن تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية بسبب “التلقيح”.

وأفادت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الادارة في بلاغ لها، أنها قررت عدم تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية الذين لم يستكملوا بعد مسار التلقيح، بناء على توجيهات رئيس الحكومة في شأن التفاعل الإيجابي مع طلب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والرامي إلى اعتماد المرونة وترجيح المقاربة التحسيسية في تدبير مراقبة التزام الموظفين بالإجراءات والتدابير المتخذة في مختلف المرافق العمومية.

وأكدت الوزارة، على أهمية انخراط الإدارات العمومية في مواصلة اعتماد التدابير الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة المرتفقين والموظفين، داعية كافة العاملين بالمرافق العمومية إلى التقيد بالتوجيهات الصادرة عن المؤسسات العمومية للحد من تأثيرات الحالة و الوبائية، في ضوء الانخراط الايجابي للموظفات والموظفين وجميع العاملين بالمرافق العمومية والتزامهم بالإجراءات والتدابير المتخذة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة الجائحة لاسيما عبر إسراعهم في استكمال مسار التلقيح.

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