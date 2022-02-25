الكرملين: روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات

هبة بريس - وكالات

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا أبلغت أوكرانيا موافقتها على المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأوكراني قال إنه يعيد النظر في فكرة إجراء محادثات مع روسيا في مينسك واختار وارسو ثم اختفى.

وقال بيسكوف: “توقف كييف عن التفكير بشأن المفاوضات مع موسكو جاء في نفس وقت نشر أنظمة إطلاق صواريخ متعددة في المناطق السكنية بما في ذلك كييف”.

وأضاف: “روسيا شكلت بالفعل وفدًا من ممثلي وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والإدارة الرئاسية بعد أن وافقت على التفاوض مع أوكرانيا”.

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