صديقي: “هجرة النحل تم تسجيلها في عدد من الدول كأمريكا ومصر”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات بأن ظاهرة هجرة النحل التي شهدتها المملكة مؤخرا سبق و تم تسجيلها بدول أخرى كذلك.

وزير الفلاحة و خلال مداخلة له على هامش ندوة نظمتها “أونسا” أكد أن ظاهرة هجرة النحل عن المناحل تم تسجيلها في مجموعة من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر و عدد من دول أوروبا وإفريقيا.

و شدد المسؤول الحكومي على أن هناك لجنة تقنية تشرف على تتبع الموضوع و معالجته و سيتم دراسة الاستراتيجيات والتقنيات التي اعتمدتها بعض الدول لمعالجة ظاهرة هجرة النحل.

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