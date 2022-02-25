حجز أزيد من 4.6 مليون سجارة مهربة بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس

تمكنت عناصر الجمارك العاملة بميناء طنجة المتوسط، أمس الخميس، من حجز 4 ملايين و 690 سجارة مهربة.

وأفاد مصدر جمركي بأن العناصر التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وفي إطار مهام المراقبة الاعتيادية، اشتبهت في حمولة حاوية، حيث أخضعتها لتفتيش دقيق أفضى إلى العثور على هذه الكمية من السجائر موزعة على 469 علبة تضم كل واحدة منها 50 خرطوشة.

وأضاف المصدر نفسه أن العناصر الأولية للتحقيق تشير إلى أن هذه السجائر المهربة قادمة من دولة البوسنة والهرسك، وكانت في طريقها لدخول التراب الوطني دون القيام بالتصريح الضروري لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

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