المديرية العامة للأمن الوطني

الدار البيضاء .. إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف قرص طبي مخدر

2022-02-25 / 10:37 صباحًا
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض عملية تهريب وترويج 12 ألف قرص طبي مخدر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية مكنت من ضبط شاحنة نفعية لنقل البضائع مباشرة بعد وصولها إلى الطريق السيار الداخلي لمدينة الدار البيضاء، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بداخلها على إثنى عشرة ألف قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril” وعشر وحدات من أقراص “الإكستازي” وجرعة واحدة من مخدر الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية مكنت من توقيف سائق الشاحنة واثنين من مرافقيه، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني لتورطه في ترويج المؤثرات العقلية، ويشتبه في كونه المشتبه فيه الرئيسي في حيازة وترويج هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة.

وأشار البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد كافة الامتدادات وضبط باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.

وخلص إلى أن هذه العملية النوعية تأتي في سياق المجهودات الدؤوبة والمتواصلة التي تقوم بها المصالح الأمنية من أجل محاربة عمليات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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