أباء و أمهات الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا يحتشدون أمام مقر الخارجية

2022-02-25 / 10:18 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر عشرات آباء و أمهات الطلبة المغاربة العالقين بأوكرانيا تنظيم وقفة أمام مقر وزارة الخارجية بالرباط في محاولة منهم لإيصال ملفهم المطلبي للسلطات العليا المغربية.

و حسب معطيات توصلت بها هبة بريس، فقد قرر أولياء أمور الطلبة المتواجدين حاليا بالمدن الأوكرانية الانتقال من مختلف مناطق المغرب صبيحة اليوم للرباط قصد المشاركة في الوقفة المزمع تنظيمها أمام مقر وزارة الخارجية.

و ستنطلق الوقفة بداية من الساعة الحادية عشر لنهار الجمعة و سيتم من خلالها رفع عدد من الشعارات المطالبة بضرورة تحرك السلطات المغربية لإجلاء الطلبة العالقين.

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