الجامعة تصدر توقيفات و غرامات بالجملة للاعبي و أندية البطولة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بلاغا أوضحت فيه قائمة العقوبات و الغرامات التي اتخذتها في حق لاعبي و أندية البطولة الوطنية.

و في هذا الصدد، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب وأصدرت عددا من القرارات بالنسبة للبطولة الاحترافية الأولى و منها توقيف محمد الجعواني لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي، لأربع مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب المحمدية، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

كما تم توقيف يونس الحواصي لاعب فريق الراسينغ الرياضي لست مباريات، اثنتان منها موقوفتا التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 4000 درهما، للسب والشتم اتجاه الحكم، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة أثلتيك زمامرة، وذلك بناء على المادة 85 و 76 من مدونة التأديب.

و تم كذلك توقيف أشرف اللوزي، لاعب فريق الراسينغ الرياضي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه نادي نهضة أثلتيك زمامرة، وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب.

و تقرر أيضا توقيف عمران فيضي، لاعب فريق جمعية سلا لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بشباب بنجرير، بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب.

فضلا عن ذلك تم تغريم فريق الراسينغ الرياضي مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات وحالتي طرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة أتليتك زمامرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و تم تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

كما تقرر تغريم فريق الاتحاد الزموري الخميسات مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق سطاد المغربي وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

و بالإضافة لذلك، تم الحكم بتغريم فريق جمعية سلا مبلغ 1500 درهما، لحصوله على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

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