تطوان.. توقيف المشتبه فيه الرئيسي في محاولة تهريب أزيد من 27 ألف قرص مخدر

هبة بريس - تطوان

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الخميس، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في محاولة تهريب 27 ألف و975 قرص مخدر على متن قارب تقليدي للصيد.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح الأمن بمدينة الفنيدق كانت قد ضبطت الشحنة المحجوزة من الأقراص المهلوسة أول أمس الثلاثاء، على متن قارب تقليدي انطلق من مدينة سبتة، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى تشخيص هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه صباح اليوم الخميس.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة بمنزل المتورط الرئيسي في هذه القضية قد مكنت من حجز شحنة إضافية من المخدرات، عبارة عن ثلاثة كيلوغرامات و300 غرام من مخدر الكوكايين، و600 غرام من مخدر الحشيش، علاوة على مبلغ مالي قدره 150 ألف درهم، يشتبه في كونه من عائدات الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأشار إلى أن عمليات البحث والتحري المتواصلة في هذه القضية أسفرت أيضا عن تشخيص هوية “البحري” الذي يشتبه في نقله للأقراص المهلوسة على متن قارب الصيد، والذي تم ضبطه بمدينة طنجة وتسليمه للشرطة القضائية بتطوان باعتبارها الجهة المكلفة بالبحث.

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد مصدر وظروف ومسالك تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة المحجوزة.

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