روسيا: تم تعطيل 74 هدفا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية

2022-02-24 / 3:40 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز “S-300″ ونظام دفاع الجوي من طراز M1”.

كما أكدت الوزارة إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز “بيرقدار تي بي2”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

أوكرانيا تعلن سقوط عشرات القتلى جراء الضربات الروسية

2022-02-24 / 12:40 مساءً
Photo of للمرة الأولى منذ سنة 2014.. النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل

للمرة الأولى منذ سنة 2014.. النفط يتجاوز 100 دولار…

2022-02-24 / 12:12 مساءً
Photo of الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “ليست غزوا”

الصين: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا “ليست غزوا”

2022-02-24 / 11:06 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني يدعو المتطوعين لحمل السلاح لمواجهة الغزو الروسي

الرئيس الأوكراني يدعو المتطوعين لحمل السلاح لمواجهة الغزو الروسي

2022-02-24 / 11:00 صباحًا
Photo of بورصة موسكو تهوي 29 بالمئة والروبل الروسي 6 بالمئة

بورصة موسكو تهوي 29 بالمئة والروبل الروسي 6 بالمئة

2022-02-24 / 10:43 صباحًا
Photo of الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة

الاتحاد الأوروبي: روسيا ستواجه عزلة غير مسبوقة

2022-02-24 / 10:39 صباحًا
Photo of رئيس جمهوريك لوغانسك: “القوات الروسية بإمكانها الوصول لكييف بسهولة”

رئيس جمهوريك لوغانسك: “القوات الروسية بإمكانها الوصول لكييف بسهولة”

2022-02-24 / 10:26 صباحًا
Photo of إيطاليا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

إيطاليا تدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

2022-02-24 / 10:13 صباحًا
Photo of الجيش الأوكراني: “دبابات روسية ومعدات ثقيلة توغلت داخل أراضينا”

الجيش الأوكراني: “دبابات روسية ومعدات ثقيلة توغلت داخل أراضينا”

2022-02-24 / 9:48 صباحًا
Photo of روسيا: قواتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية ولن تقصف المدن

روسيا: قواتنا تستهدف البنية التحتية العسكرية ولن تقصف المدن

2022-02-24 / 9:32 صباحًا

تعليق واحد

  1. روسيا متغطرسة متجبرة وظالمة تتعدى على الجيران بسببها يرتفع اسعار القمح والغاز ..الخ منكم لله ياظلمة الله ينتقم منكم.بسببهم سوف تظهر أزمات الغذاء والغاز ..الخ خاصة بالدول العربية والمسلمات خاصة وباقي العالم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق