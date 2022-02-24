السلطات الأمنية والمحلية بأكادير توقف 22 مرشحا للهجرة السرية

أحمد وزروتي: هبة بريس

ألقت السلطات الأمنية بدائرة أنزا ،بمعية عناصر السلطات المحلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس 24 فبراير، القبض على 22 مرشحا للهجرة السرية بحي تدارت أنزا العليا بمدينة أكادير.

وأكدت مصادر هبة بريس أن العملية تمت متابعتها مند يوم الأحد الماضي في سرية تامة، ولقاءات بين المسؤولين الأمنيين والسلطات المحلية لتحديد وقت التدخل والكيفية التي سيتم بها الأمر، إلى أن تم إلقاء القبض عليهم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت مصادر هبة بريس، أن المجموعة المرشحة للهجرة السرية و المنتمون،حسب مصادرنا، للجهة الشرقية، اكترت منزلا بمنطقة تدارت القريبة من ميناء أكادير في انتظار لحظة الإنطلاق إلى الضفة الأخرى.

هذا وقد تم إيداع المشتبه بهم في الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل تعميق التحقيق والوصول إلى رأس الشبكة المنظمة لهذه العملية.

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