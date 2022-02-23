فتاح العلوي تدق ناقوس الخطر بسبب الخطر المحدق بصناديق التقاعد

2022-02-23 / 3:03 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

دقت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ناقوس الخطر بخصوص وضعية صناديق التقاعد التي تعيش وضعا معقدا صعب من مأمورية الإصلاح الذي تنشده الحكومة الحالية.

و شددت نادية فتاح العلوي خلال مداخلة لها على هامش مشاركتها باليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول إصلاح أنظمة التقاعد و الحماية الاجتماعية على أن وضعية صناديق التقاعد معقدة.

و أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن دراسة تقنية تم إعدادها بهذا الخصوص و قامت بتشخيص وضعية الصناديق التي باتت مهددة بالإفلاس إذا لم تتظافر جهود جميع القطاعات و المتدخلين.

و أوضحت الوزيرة السالفة الذكر أن الحكومة تعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية و ضمان سلامة صناديق التقاعد للأجيال المقبلة.

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