فتاح العلوي تدق ناقوس الخطر بسبب الخطر المحدق بصناديق التقاعد

هبة بريس ـ الدار البيضاء

دقت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية ناقوس الخطر بخصوص وضعية صناديق التقاعد التي تعيش وضعا معقدا صعب من مأمورية الإصلاح الذي تنشده الحكومة الحالية.

و شددت نادية فتاح العلوي خلال مداخلة لها على هامش مشاركتها باليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول إصلاح أنظمة التقاعد و الحماية الاجتماعية على أن وضعية صناديق التقاعد معقدة.

و أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن دراسة تقنية تم إعدادها بهذا الخصوص و قامت بتشخيص وضعية الصناديق التي باتت مهددة بالإفلاس إذا لم تتظافر جهود جميع القطاعات و المتدخلين.

و أوضحت الوزيرة السالفة الذكر أن الحكومة تعي جيدا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها لضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية و ضمان سلامة صناديق التقاعد للأجيال المقبلة.

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