صورة تعبيرية

إنقاذ 47 شخصا وانتشال 3 جثت في انقلاب قارب للهجرة السرية بوادي الذهب

2022-02-23 / 1:09 مساءً
0
هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم وادي الذهب أنه تم، صباح يومه الأربعاء 23 فبراير 2022، إنقاذ 47 شخصا وانتشال جثث 3 آخرين كانوا ضمن ركاب قارب معد للهجرة السرية، انقلب قبالة ساحل منطقة إمطلان بإقليم وادي الذهب.

هذا، وقد تم نقل الأشخاص الناجين صوب المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي ووحدات تابعة للبحرية الملكية عمليات تمشيط المنطقة بهدف العثور على ناجين آخرين محتملين.

وقد جرى فتح بحث من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف وحيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of 23 قتيلا و2095 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

23 قتيلا و2095 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2022-02-23 / 9:27 صباحًا
Photo of الناظور ..شاب ثلاثيني يقتل شقيقه بواسطة عصا بسبب خلاف بينهما

الناظور ..شاب ثلاثيني يقتل شقيقه بواسطة عصا بسبب خلاف…

2022-02-22 / 6:47 مساءً
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,0 درجات بإقليم الدريوش

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,0 درجات بإقليم الدريوش

2022-02-21 / 8:06 مساءً
Photo of “القاتل الصامت ” يُنهي حياة أربعة شبان داخل شقة بالحسيمة

“القاتل الصامت ” يُنهي حياة أربعة شبان داخل شقة…

2022-02-20 / 6:50 مساءً
Photo of وزان ..العثور على جثة شاب عليها آثار ضرب

وزان ..العثور على جثة شاب عليها آثار ضرب

2022-02-19 / 6:20 مساءً
Photo of 8 قتلى وجريح.. حادث سير خطير بمدينة الداخلة

8 قتلى وجريح.. حادث سير خطير بمدينة الداخلة

2022-02-19 / 9:09 صباحًا
Photo of زوجة تنهي حياة زوجها بآلة حادة على فراش النوم بإقليم الجديدة

زوجة تنهي حياة زوجها بآلة حادة على فراش النوم…

2022-02-18 / 2:52 مساءً
Photo of تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة شخص بتاوريرت

تسرب غاز البوتان يتسبب في وفاة شخص بتاوريرت

2022-02-18 / 12:37 مساءً
Photo of طنجة.. حادثة سير تسفر عن توقيف شخص وحجز 6100 قرص مخدر

طنجة.. حادثة سير تسفر عن توقيف شخص وحجز 6100…

2022-02-18 / 12:21 مساءً
Photo of بالفيديو.. عصابة ملثمين مسلحة تخلق الرعب بالبيضاء و تخرب عشرات السيارات

بالفيديو.. عصابة ملثمين مسلحة تخلق الرعب بالبيضاء و تخرب…

2022-02-18 / 10:03 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق