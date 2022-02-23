إنقاذ 47 شخصا وانتشال 3 جثت في انقلاب قارب للهجرة السرية بوادي الذهب

هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم وادي الذهب أنه تم، صباح يومه الأربعاء 23 فبراير 2022، إنقاذ 47 شخصا وانتشال جثث 3 آخرين كانوا ضمن ركاب قارب معد للهجرة السرية، انقلب قبالة ساحل منطقة إمطلان بإقليم وادي الذهب.

هذا، وقد تم نقل الأشخاص الناجين صوب المستشفى الجهوي بمدينة الداخلة لتلقي الإسعافات الضرورية، فيما باشرت مصالح الدرك الملكي ووحدات تابعة للبحرية الملكية عمليات تمشيط المنطقة بهدف العثور على ناجين آخرين محتملين.

وقد جرى فتح بحث من قبل السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن ظروف وحيثيات تنظيم عملية الهجرة السرية هاته.

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